ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 48 ألفا و319 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 07:36 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 48 ألفًا و319 فلسطينيًا أغلبهم من النساء والأطفال، و111 ألفًا و749 حالة إصابة، منذ اندلاع الحرب، 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب، إن قوات الدفاع المدني انتشلت جثامين 22 فلسطينيًا من تحت الأنقاض، فيما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وطالبت الوزارة، أهالي الضحايا والمفقودين بضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ صباح 19 يناير الماضي، وبموجبه توقفت حرب الإبادة التي استهدفت القطاع وسكانه، واستمرت أكثر من 15 شهرًا، على إثر ذلك يواصل الدفاع المدني في غزة البحث عن المفقودين وانتشال جثث الشهداء من تحت الركام.