ملك الأردن لوفد من الكونجرس الأمريكى: نرفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 03:31 مساءً - بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أبرز مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، حذر ملك الأردن بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.

وجدد التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.