الذهب يحافظ على بريقه
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف إزاء استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حربا تجارية عالمية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 2938.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2946.85 دولار أمس الأربعاء، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7 في المئة إلى 2955.20 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المئة إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.
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