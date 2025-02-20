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فريق فني مشترك كويتي - أميركي للوقوف على ملابسات حادث تمرين «ملاحظ...

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فريق فني مشترك كويتي - أميركي للوقوف على ملابسات حادث تمرين «ملاحظ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 01:28 مساءً - - وزير الدفاع: التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية والحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التدريبات العملياتية

‏أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أنه بتوجيهات من ⁧‫وزير الدفاع⁩ الشيخ عبدالله العلي، تكليف فريق فني مشترك من الجانبين الكويتي والأميركي للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث الذي وقع مساء أمس خلال التمرين الثنائي المشترك (ملاحظ الصحراء / 4).

‏وأكد وزير الدفاع خلال تواجده صباح اليوم في موقع الحادث بمنطقة الأديرع، أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحرص المشترك على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التمارين والتدريبات العملياتية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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