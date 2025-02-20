حماس: التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين أحياء إلى ذويهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:28 صباحاً - قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياءً إلى ذويهم، وأي محاولة لاستعادتهم بالقوة العسكرية أو العودة إلى الحرب لن تُسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى.

وأوضحت حماس في بيان لها، الخميس: حرصنا في مراسم تسليم جثامين المحتجزين على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراع حياتهم وهم أحياء.

وأضافت: حافظنا على حياة أسرى الاحتلال، وقدمنا لهم ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم.

وشددت على أن جيش الاحتلال قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، وحكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارًا.

وذكرت: يتباكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصّل أمام جمهوره من تحمّل مسؤولية قتلهم.

ولفتت حركة حماس إلى أنها بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الهمجي والمتواصل للاحتلال حال دون تمكّنها من إنقاذ جميع الأسرى.

انطلقت الاستعدادات في قطاع غزة، لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين، صباح اليوم الخميس، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يومًا، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا في غزة، في مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، وتم حتى الآن الإفراج عن 19 محتجزًا إسرائيليًا و11034 أسيرًا فلسطينيًا على ست دفعات.