الصليب الأحمر يتسلم جثامين المحتجزين الإسرائيليين بخان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:28 صباحاً - تسلم الصليب الأحمر، اليوم الخميس، جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة بخان يونس جنوبي قطاع غزة وذلك في اليوم الـ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية، لوصول سيارات الصليب الأحمر صباح اليوم، إلى خان يونس جنوب القطاع، تمهيدًا لتسلم جثامين المحتجزين في ظل انتشار عناصر حركة حماس التي سلمت الجثث للصليب الأحمر، والذي سيسلمها بدوره لقوات جيش الاحتلال داخل القطاع.

وقع الصليب الأحمر على وثائق تسلّم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وسط حضور جماهيري كبير.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال تسلم الصليب الأحمر جثامين الـ 4 محتجزين وقال إنهم في طريقهم لقواتنا داخل قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأسرى الأربعة القتلى احتجزوا شرقي خان يونس، في منطقة عمل فيها الجيش 4 أشهر تقريبًا.

من جانبها، أوضحت حركة حماس الفلسطينية أنها بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الهمجي والمتواصل للاحتلال حال دون تمكّنها من إنقاذ جميع الأسرى.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يومًا، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا في غزة، في مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، وتم حتى الآن الإفراج عن 19 محتجزًا إسرائيليًا و11034 أسيرًا فلسطينيًا على ست دفعات.