استعدادات في غزة لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 08:29 صباحاً - انطلقت الاستعدادات في قطاع غزة، لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين، اليوم الخميس، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

ورصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية"، انتشار عناصر حركة حماس التي ستسلّم جثث المحتجزين للصليب الأحمر، والذي سيسلمها بدوره لقوات جيش الاحتلال داخل القطاع.

ومن موقع تسليم الجثامين، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" بشير جبر، إنَّ عناصر المقاومة الفلسطينية انتشروا بمنطقة بني سهيلة، استعدادًا لإتمام عملية التسليم.

وأوضح "جبر" أن منطقة بني سهيلة قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948، مشيرًا إلى أنَّ تسليم الجثامين سيتم وسط المنازل المهدمة التي تعرضت لقصف الاحتلال ما أدى إلى مقتل المحتجزين.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ المنصة التي شيّدها عناصر المقامة تبعث برسالة مفادها بأن عودة إسرائيل للحرب تعني عودة المحتجزين الإسرائيليين في توابيت، خصوصًا أن المتسبب في قتلهم هي صواريخ الاحتلال.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانٍ، إنه يستعد لاستقبال جثامين 4 محتجزين خلال الساعة المقبلة.