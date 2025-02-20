دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 40.15 نقطة بنسبة بلغت 0.50 في المئة ليبلغ مستوى 8103.23 نقطة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 40.15 نقطة بنسبة بلغت 0.50 في المئة ليبلغ مستوى 8103.23 نقطة. وتم تداول 705.17 مليون سهم عبر 22132 صفقة نقدية بقيمة 221 مليون دينار (نحو 680.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 47.20 نقطة بنسبة بلغت 0.64 في المئة ليبلغ مستوى 7465.74 نقطة من خلال تداول 520.5 مليون سهم عبر 12381 صفقة نقدية بقيمة 159.8 مليون دينار (نحو 492.18 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 40.35 نقطة بنسبة بلغت 0.47 في المئة ليبلغ مستوى 8662.65 نقطة من خلال تداول 184.6 مليون سهم عبر 9751 صفقة بقيمة 61.18 مليون دينار (نحو 188.4 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 24.18 نقطة بنسبة بلغت 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 7573.95 نقطة من خلال تداول 463.06 مليون سهم عبر 9157 صفقة نقدية بقيمة 153.3 مليون دينار (نحو 472.16 مليون دولار) .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.