الرئيس اللبناني: لا إقصاء لأحد في بلدنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه لا إقصاء لأحد في لبنان فالدولة هي التي تحمي جميع الطوائف، وليس العكس.

وخلال لقائه وفد الرابطة المارونية قال عون إن "ما حصل خلال الأشهر الماضية أصاب لبنان بأسره، ويجب أن تكون مصلحته فوق كل اعتبار"، مجددا التأكيد أنه "لا إقصاء لأحد في لبنان، فالدولة هي التي تحمي جميع الطوائف، وليس العكس".

وأشار إلى أنه "أمامنا فرص كثيرة مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، ومن المؤسف أن نضيعها بسبب خلافات جانبية وحسابات فردية. علينا أن نعمل معا لمصلحة بلدنا، وألَا نلقي اللوم على الخارج"، مشددا على "أننا سنحقق الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا لضمان تجاوب الدول معنا، فالمسؤولية تقع علينا وليس على الآخرين".

وأكد عون "أننا مع حرية التعبير السلمي، لكن التجاوزات التي حدثت قبل أيام، من قطع للطرق والاعتداء على الجيش والمواطنين، هي ممارسات مرفوضة ولن تتكرر"، مضيفا: "ما حصل في الجنوب أثَّر سلبًا على لبنان بأسره، ولا صحّة إطلاقًا للادعاء بأنّ الطائفة الشيعية محاصرة. فنحن جميعا جسم واحد وبيئة واحدة، دفعنا ثمن الحرب ونواجه التحديات معًا، والثقة داخل المجتمع اللبناني هي الأساس".