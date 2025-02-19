الأردن يبدأ إرسال البيوت المتنقلة إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية بدء إرسال البيوت المتنقلة إلى قطاع غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية في بيان اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة النوعية تأتي ضمن سلسلة الجهود الإغاثية التي ينفذها الأردن منذ بداية الأزمة الإنسانية في غزة، بهدف توفير مأوى آمن للعائلات المتضررة من الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية.

وأشار الأمين العام للهيئة الخيرية حسين الشبلي إلى أن هذه الخطوة تأتي "لتكثيف الجهود الإنسانية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في غزة".

وقال الشبلي إن "إرسال البيوت الجاهزة هو جزء من التزامنا المستمر بدعم أهلنا في غزة، حيث نسعى لتقديم حلول سريعة وفعالة لتخفيف معاناتهم، الأردن سيبقى دائما في طليعة الدول التي تمد يد العون لأشقائها مستندين إلى توجيهات القيادة الهاشمية وإرث المملكة العريق في العمل الإنساني".

وأكدت الهيئة أن إرسال البيوت الجاهزة إلى غزة ما هو إلا جزء من خطة موسعة تهدف إلى "توفير المزيد من الدعم للفلسطينيين، بما يشمل إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية للمتضررين".