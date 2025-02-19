ليبيا.. إصابة 16 شخصا إثر اندلاع حريق في مجمع المحاكم بمصراتة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - أُصيب 16 شخصا جراء حريق اندلع داخل مجمع المحاكم في مدينة مصراتة، بينهم حالتان وُصفتا بالخطيرتين، ما استدعى إدخالهما إلى العناية الفائقة، فيما تعرض 14 آخرون لإصابات طفيفة.

وسارعت فرق هيئة السلامة الوطنية والإسعاف والأجهزة الأمنية والفرق المختصة إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل بعد جهود مكثفة لمنع امتداد النيران إلى باقي المبنى.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف وتقييم حجم الأضرار، مع استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وضمان عدم تكراره.

من جهته، كشف مدير أمن مصراتة، اللواء علي محمد الضراط، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء ناتج عن ماس كهربائي، نافيا الشائعات التي تحدثت عن عمل تخريبي أو تفجير.

وفي مقطع فيديو نشره راديو مصراتة على صفحته بموقع "فيسبوك"، طمأن الضراط المواطنين بأن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل، مضيفا أن الجهات المختصة تعمل حاليا على تفريغ كاميرات المراقبة لمزيد من التحقق حول الحادث.