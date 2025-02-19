معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي يقيم حفل ”قريش” بمناسبة قرب حلول شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - أقام معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي حفل (قريش) اليوم الاربعاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك برعاية وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا وبحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح في تصريح صحفي بالمناسبة ان الاحتفال بيوم (قريش) يعد حدثا وجزءا من الموروث الثقافي والشعبي الكويتي "نحتفل به سنويا ونشارك به أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى البلاد".

وأضاف السفير الصبيح أن المعهد حريص على احياء هذه المناسبة وأن تكون بنكهه مختلفة خصوصا وان ضيوف المعهد اليوم أغلبهم من أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.

وأكد حرص المعهد على إبراز الجزء الاصيل من المورث في المجتمع الكويتي وان يقدم للدبلوماسي الاجنبي جانب من الثقافة الكويتية التي من خلالها يتعرف على المجتمع وعاداته قبل شهر رمضان المبارك.

وقال إن احتفالية المعهد تخلالها ابراز الفن الكويتي سواء في لون العرضة او الفن البحري بالاضافة الى معرض للوحات الفنية التي تلقي الضوء على تاريخ الكويت.

من جانبه أعرب مدير المعهد السابق السفير عبدالعزيز الشارخ في تصريح مماثل عن سعادته في تميز المبادرات التي يقوم بها المعهد تزامنها مع الاحتفال بالأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد مشيدا بحرص البعثات الدبلوماسية على المشاركة في فعاليات المعهد والاطلاع الجانب الثقافي الكويتي.

وشارك في هذه الفعالية مركز الكويت للتوحد بدعم من القطاع الخاص الذي قام بتدريب عدد مرضى التوحد على الحرف اليدوية ومهارات الخط العربي وتوزيع هدايا تذكارية على الحضور.