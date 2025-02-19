وزير الخارجية الكويتى : الأمير سيشارك في القمة العربية المصغرة بالرياض الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:28 مساءً - كشف وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا ان الأمير الكويت سيشارك في القمة العربية المصغرة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الجمعة القادم.

وهنأ اليحيا في تصريح صحافي «المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة يوم التأسيس»، مضيفا ان احتفالات المملكة تتزامن مع احتفالات الكويت في فبراير.

وأقامت السفارة السعودية لدى البلاد حفل استقبال بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية.

وتقدم الحضور الشيخ ناصر المحمد ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر وعدد كبير من الشيوخ والمحافظين اضافة إلى عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.