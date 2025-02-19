جامعة الكويت تقيم احتفاليتها السنوية بمناسبة الذكرى الـ64 للعيد الوطني والـ34 ليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:31 مساءً - أقامت جامعة الكويت اليوم الأربعاء احتفاليتها السنوية بمناسبة الذكرى الـ64 للعيد الوطني والـ34 ليوم التحرير تحت شعار (دمت يا بلادي فخرا وللعلم مهدا) في مدينة صباح السالم الجامعية.

وتقدمت مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم في كلمتها خلال حفل الافتتاح بالتهنئة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي عهده سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي بهذه المناسبة التي تحمل معاني الفخر والانتماء للوطن وتجسد تلاحم أبناء الكويت.

وقالت إن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الاحتفالية لتؤكد دورها الوطني باعتبارها "شريكا أساسيا" في بناء مجتمع وطني و"رافدا كبيرا" من روافد تهيئة الكوادر الوطنية لقيادة حركة التنمية في البلاد.

وأعربت عن اعتزازها بالدعم المتواصل من قبل القيادة الحكيمة للجامعة لتكون بيئة تعليمية محفزة للابداع والابتكار في إطار حرصها على تطوير قطاع التعليم العالي في البلاد إيمانا منها بأن قوة الوطن تكمن في "تقدمه العلمي والاستثمار في شبابه".

وشارك في الاحتفالية التي تستمر ليومين 52 جهة من كليات ومراكز العمل بجامعة الكويت و18 جهة مختلفة من القطاع الحكومي والخاص من الهيئات والمؤسسات في الدولة.

وتضمنت الاحتفالية في يومها الأول فقرات وطنية تحاكي جميع الفئات منها مسيرة طلابية وطنية وفقرات شعرية وعرض للخيول والسيارات القديمة بالاضافة إلى معرض يضم العديد من الجوانب الثقافية والتراثية والترفيهية فضلا عن استضافة شخصيات عامة وفاعلة في المجتمع الكويتي.