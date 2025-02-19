وزير الإعلام الكويتى رئيس المكتب الوطني للاعلام الإماراتي لدى وصوله إلى الكويت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 02:25 مساءً - استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء رئيس المكتب الوطني للاعلام الإماراتي الشيخ عبدالله آل حامد لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن زيارة الشيخ آل حامد إلى البلاد تأتي ضمن إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لتعزيز التعاون والعمل المشترك.

وحضر الاستقبال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن.