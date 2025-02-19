السفير العراقي في الكويت: جاهزون للتعامل مع أي طلب يقدم لاستعادة الجنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 02:25 مساءً - - بالإمكان استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها مسبقا

- وزارة الخارجية الكويتية أبلغتنا بسحب جنسيات عدد من زوجات الكويتيين

في رده على سؤال بخصوص استعادة الجنسية العراقية للمشمولين بإجراءات سحب الجنسية الكويتية، كشف السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي انه تم تبليغ السفارة العراقية بعدد من الحالات من خلال مذكرات عبر وزارة الخارجية الكويتية والتي أبلغتنا فيها بسحب جنسيات عدد من زوجات الكويتيين، وقد راجعنا بالفعل عدد منهن للوقوف على الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لاستعادة الجنسية العراقية.

وأشار إلى أنه بالإمكان استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها مسبقا وذلك بعد تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية العراقي عبر القسم القنصلي في السفارة ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون، مضيفا «نحن جاهزون بالتعامل مع اي طلب يقدم إلى السفارة».

وأعرب الصافي عن تثمينه وشكره لقرار شمول المواطنين العراقيين بسمات الدخول الإلكترونية السياحية إلى دولة الكويت الشقيقة اعتبارا من يوم أمس «الثلاثاء».

وقال الصافي في تصريح للصحافيين على هامش حضوره احتفال السفارة اليابانية «تأتي هذه الخطوة تتويجا للجهود التي بذلتها السفارة العراقية لدى البلاد بالتعاون مع السلطات الكويتية وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، كما جاءت أيضا على خلفية النجاح الذي تم خلال بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 26، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحول آلية الحصول على السمات، أوضح الصافي أن تم اعتماد ذات الآلية التي اعتمدتها السلطات الكويتية لدخول السياح العراقيين بتأشيرة سياحية، مضيفا ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويتية.

وأضاف «ستكون مدة صلاحية الدخول بالتأشيرة السياحية شهراً واحداً برا أو جوا».

اللجنة الفنية القانونية

ومن ناحية آخرى، أشاد السفير العراقي بنتائج الاجتماع الثامن للجنة الفنية القانونية يوم الاحد الماضي في الكويت حيث عقدت في اجواء ايجابية لافتا إلى أن انعقاد الاجتماع جاء وفق الآلية المتفق عليها بعقده بشكل دوري كل شهرين في عاصمتي البلدين الشقيقين حيث تم عقد الاجتماع السابق في بغداد.

وأكد أن الاجتماعات ماضية وتأخذ وقتها و كل اجتماع ينتج عنه آفاق جديدة، مشيرا إلى أن الدفع بهذه المفاوضات إلى الأمام يعكس رغبة البلدين الشقيقين بالمضي قدما في رسم خارطة طريق.