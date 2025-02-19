أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء جمهورية كرواتيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:31 مساءً - استقبل السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء ١٨ الجاري "أندريه بلينكوفيتش"، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الذي يقوم حالياً بزيارة الى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط ناقش مع رئيس الوزراء الكرواتي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى تطوير المواقف الكرواتية بصورة إيجابية لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، معتبرا ان دعم الحقوق الفلسطينية العادلة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يوينو ١٩٦٧، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق للسلم والامن والاستقرار في المنطقة.

وشدد ابو الغيط على الرفض العربي لأطروحات التهجير، وطالب كرواتيا بان تحذو حذو الدول الاوروبية التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية.

واضاف المتحدث الرسمي أن الامين العام للجامعة العربية استمع الى شرح من رئيس الوزراء الكرواتي حول تقديراته ازاء تطورات الحرب الروسية الاوكرانية في ضوء المستجدات الحالية بشأن الحوار الروسي الامريكي في الرياض، وبدوره اشار ابو الغيط إلى تطلعه لنجاح المباحثات الامريكية الروسية التي تجري حاليا في الرياض، باعتبار ذلك يقود الى تهدئة مطلوبة للوضع الدولي الملتهب بما ينعكس إيجابا على حالة الأمن العالمي.