بترشيح الادارة العامة للهوية بدبي الملازم أول عيسى الكمالي يحصل على عضوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:28 مساءً - في خطوة تعكس دعم المواهب الوطنية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وجه الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بترشيح الملازم أول عيسى الكمالي لعضوية اتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة وملتقى الاتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية.

يأتي هذا الترشيح ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الفريق محمد المري لترشيح عدد من الكفاءات المتميزة في الإدارة لعضوية اتحاد الإعلاميين العرب واتحاد المبدعين العرب، بهدف تعزيز التواصل بين أبناء دولة الإمارات والعالم، وتمكينهم من المشاركة في صياغة القرارات الدولية من خلال الاجتماعات والمبادرات التي تنظمها الأمم المتحدة في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أعرب الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد الإعلاميين العرب واتحاد المبدعين العرب، عن سعادته بانضمام الكمالي إلى الاتحاد، مشيرًا إلى أن الاتحاد يمثل جسرًا يربط المبدعين العرب بالعالم، ويسهم في إبراز الأفكار الإبداعية التي تعكس تميز أبناء الوطن العربي، لا سيما إمارة دبي التي لطالما تميزت بريادتها في الابتكار والإبداع.

يتمتع الملازم أول عيسى الكمالي بخبرة تمتد لأكثر من سبع سنوات في مجال الابتكار، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس قسم الابتكار في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ويشرف على أربعة فروع رئيسية تدعم منظومة الابتكار في المؤسسة، تتضمن مختبرات الابتكار، الابتكارات الناشئة، البحث والتطوير ، وأيضا الملكية الفكرية. كما يحرص الكمالي على نشر ثقافة الابتكار وتمكين الفرق من تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تدعم التميز المؤسسي وتعزز الريادة في الخدمات الحكومية.

وقد حصد العديد من الجوائز في مجال الابتكار، من بينها جائزة الريادة المؤسسية لأفضل موظف مبتكر على المستوى المحلي، وجائزة ستيفي الشرق الأوسط إقليميًا، وجائزة المعهد العالمي للابتكار عالميًا عن فئة "المساهم المتميز في الابتكار".

جاء هذا الترشيح ليعكس هذا التزام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بتعزيز بيئة الإبداع والابتكار، ودعم الكفاءات الوطنية لتكون في طليعة صناع التغيير محليًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز على الساحة العالمية.