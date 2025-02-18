الرئاسة اللبنانية: نعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضينا احتلالا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:23 مساءً - قال المُتحدث باسم الرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن لبنان سيعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالًا، مع التأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لضمان انسحاب إسرائيل.

وذكر المُتحدث، حسب وكالة الأنباء اللبنانية، أن بيروت ستتابع التفاوض مع لجنة المراقبة والصليب الأحمر لتحرير الأسرى اللبنانيين، لافتًا إلى أن بلاده لها الحق في اعتماد كل الوسائل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وأوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني العام الماضي.

وعقد اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا.

وجرى خلال الاجتماع البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وأكد المجتمعون الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مُشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المُحتلة، التزامًا بالمواثيق الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701.

وشددوا على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.