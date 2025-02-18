وزير الإعلام الكويتى يستقبل وزير الرياضة السعودي للمشاركة في اجتماع وزراء الشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:27 مساءً - استقبل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لدى وصوله البلاد اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الزبارة للمشاركة في الاجتماع الـ38 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر انعقاده اليوم بمشاركة وزراء ومسؤولي قطاع الشباب والرياضة.

وكانت فعاليات الاجتماع بدأت بالفعل قبل يومين بعقد لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة التابعة له اجتماعها الرابع قبل ان يعقد وكلاء وزارات الشباب والرياضة اجتماعهم التحضيري للاجتماع الوزاري أمس.

وتتضمن فعاليات الاجتماع الذي يقام بإشراف الأمانة العامة لدول المجلس إقامة حفل تكريم لجان العمل المشترك والشباب المبدعين والمتميزين من دول المجلس لعام 2025.