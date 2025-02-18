رئيس أوزبكستان يغادر الكويت وولي العهد على رأس مودعيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:27 مساءً - غادر الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

وكان على رأس مودعي الرئيس على أرض المطار ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

كما كان في وداعه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.

وكان الرئيس شوكت ميرضيائيف، قد استقبل صباح اليوم ولي العهد الشيخ صباح الخالد وذلك بمقر إقامته بقصر بيان.وحضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.