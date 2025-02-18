انطلاق المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:25 صباحاً - انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، مباحثات روسية أمريكية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب وسائل إعلام روسية، وصل الوفد الروسي إلى القاعة التي ستُعقد فيها المفاوضات الروسية الأمريكية، في قصر الدرعية ضمن مجمع البساتين، في المملكة العربية السعودية.

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.