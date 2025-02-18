الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة جنوبية بعد انسحاب إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:25 صباحاً - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن وحداته انتشرت في 11 بلدة جنوب البلاد، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية منها.

وجاء بيان الجيش اللبناني بعد ساعات قليلة من انسحاب إسرائيل من عدد من البلدات الحدودية بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ودخول الأهالي إلى بلدتهم اليوم، بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الإسرائيلي.

وأكد الجيش اللبناني، خلال بيانه، أن قواته انتشرت بمواقع حدودية جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية، كما أنه باشر إجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكر أن وحداته تنتشر بالعديسة ومركبا وحولا وميس الجبل وبليدا بالقطاع الأوسط، كما تنتشر في العباسية والمجيدية وكفر كلا – مرجعيون بالقطاع الشرقي، مطالبًا المواطنين بالتزام توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب.

عودة سكان الجنوب

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن عددًا كبيرًا من أهالي بلدة الوزاني دخلوا إلى بلدتهم سيرًا على الأقدام.

وأكدت الوكالة دخول أهالي ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، إلى بلدتهم سيرًا على الأقدام وعبر الدراجات النارية، بعد الانسحاب الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلًا.

وباشرت جرافات الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بفتح الطرق في كفركلا للوصول إلى داخل البلدة.

وفي السياق، ذكر إعلام إسرائيلي، اليوم أن "الجيش سيتدخل بالأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع أي انتهاك".

اتفاق وقف إطلاق النار

ودخل حيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في 27 نوفمبر الماضي، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين؛ بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

ووفق الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيًا من جنوب لبنان، وتكمل انسحابها في أجل لا يتعدى 60 يومًا، أي بحلول الأحد 26 يناير 2025، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ثم تبدأ عودة المدنيين النازحين من الجانبين إلى ديارهم.

وفي اليوم الأخير من مهلة الانسحاب أعلن البيت الأبيض عن تمديد "الاتفاق" بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير من العام الجاري، بعد عدم التزام إسرائيل بالموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.