وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية في معبر رفح لإيصال مساعدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:28 صباحاً - مواصلة لجهود جامعة الدول العربية للتخفيف من الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية الصعبة في قطاع غزة، جراء ممارسات إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال، وفي إطار التنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية، من خلال وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والهلال الأحمر المصري، قام وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية بزيارة معبر رفح يوم 15/2/2025، لتفقد دخول المساعدات المقدمة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، بحضور هام ومقَّدر لكلا من معالي الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء – ووزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتورة مايا مرسي – وزير التضامن الاجتماعي، نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، وبصفتهما رؤساء المكاتب التنفيذية لمجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب، فضلاً عن سعادة السفير مهند العكلوك – المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

صرح السفير حسام زكي – الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، من أمام معبر رفح، أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد التضامن العربي مع الأشقاء في دولة فلسطين، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها جامعة الدول العربية مساعدات لأهالي قطاع غزة، لاسيما من خلال مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وذكر أن المساعدات اشتملت على 200 طن من المواد الأساسية الاجتماعية، والأدوية، وغيرها من المواد الاغاثية العاجلة.

أشار السفير حسام زكي، إلى تعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات بالكميات والمحتويات المطلوبة، إلا أنه أشاد بجهود الهلال الأحمر المصري، من خلال آلية إعداد وتجهيز المساعدات، مشيراً إلى زيارة وفد جامعة الدول العربية إلى مخزن الهلال الأحمر المصري الرئيسي للمساعدات الإنسانية، حيث قام وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي ووفد جامعة الدول العربية بالمساهمة في تعبئة المساعدات، وتم تفقد عملية إعداد وتجهيز المساعدات وصولاً إلى وضعها على الشاحنات، تمهيداً لدخولها إلى أهالي قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، موجهاً نداء للمجتمع الدولي أن يستمر في ضغطه على الجانب الإسرائيلي – القوة القائمة بالاحتلال، بما يسمح بدخول المساعدات الموجودة، مشيراً إلى العدد الهائل من شاحنات المساعدات الجاهزة للدخول فوراً إلى القطاع، وبعد زيارة مستشفى العريش، حيثُ تم تفقد المصابين والجرحى والتحدث مع أهاليهم اللذين عبروا عن معانتهم الشديدة جراء ممارسات إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال، أكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، ومن خلال استمرار قيام الأمانة العامة بدورها الهام في القضية المحورية لجامعة الدول العربية.

من جانبها أشادت السيدة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بالجهد المبذول من قبل السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، لتأمين دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة، مشيرة إلى التقدم الملحوظ والتطور في تنظيم وتجهيز المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، موضحة أن هذه الزيارة تُعد الثانية لها لمعبر رفح لإيصال مساعدات مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، مشيرة إلى دقة العمل في هذا المجال من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري اللذين يبذلون كل الجهد لإيصال هذا الدعم الإنساني الهام، ومن خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما أسهم في إعداد المساعدات بالشكل والمحتوى المطلوبين، ومن خلال سجلات إلكترونية بكميات وأنواع المساعدات.

من الجدير بالذكر أن الوفد رفيع المستوى ضم بالإضافة إلى كلا من السيدة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والسيد السفير حسام زكي، كل من السيد السفير الدكتور سعيد أبو علي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأرضي العربية المحتلة، والسيد السفير محمد صالح العجيري – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المفوضين، ومسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وكبار المسؤولين بالأمانة العامة، موضحاً أن ذهاب وفد بهذا المستوى وبعدد كبير، جاء أيضاً ليؤكد رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال جهود الأمانة العامة على المستوى السياسي، بل أيضاً على واقع الأرض وبشكل عملي للتخفيف من هذا الوضع الإنساني المؤلم الذي يشهده أهالي قطاع غزة.

في ختام الزيارة، وجه وفد الأمانة العامة باسم جامعة الدول العربية، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً، على الدعم المتواصل للأشقاء في دولة فلسطين، وكذلك الدور الهام لدعم القضية الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في الدول العربية.

كما وجه الوفد شكر خاص إلى معالي الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، على جهوده ودعمه ومن خلال ترأسه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، كما وجه الشكر إلى معالي الدكتورة مايا مرسي – وزير التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، على الجهود المقًّدرة من خلال ترأسها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعلى العمل الضخم الذي يقوم به متطوعي الهلال الأحمر المصري، اللذين وصل عددهم إلى أكثر من 30 ألف متطوع، يقدمون الدعم الإنساني في العديد من دول العالم، كما وجه الشكر أيضاً إلى الدكتورة آمال إمام – المدير التنفيذي للهلال الأحمر، على تعاونها وتواصلها مع الأمانة العامة لتجهيز وإعداد مساعدات جامعة الدول العربية، كما وجه شكر خاص إلى السيد اللواء الدكتور خالد مجاور- محافظ شمال سيناء، على ما وفرته المحافظة وطاقم عملها من تجهيزات لوجستية يسرت مهمة وفد جامعة الدول العربية.