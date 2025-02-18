وزير الإعلام الكويتى: نتطلع لقرارات مهمة في «وزاري الشباب الخليجي»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، الإثنين، أهمية تعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالين الشبابي والرياضي بما يسهم في تنمية الشباب الخليجي وتمكينهم باعتبارهم قادة المستقبل وأهم الأدوات الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا الخليجية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استقباله وزير دولة لشؤون الشباب في الإمارات الدكتور سلطان النيادي للمشاركة في الاجتماع الـ38 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر أن تستضيفه دولة الكويت غدا برئاسته.

وأكد أهمية هذا الاجتماع في تطوير العمل الشبابي والرياضي بين دول مجلس التعاون إذ يتضمن جدول أعماله مناقشة موضوعات مهمة من شأنها تطوير هذين القطاعين المهمين مرحبا بالوزير وبالوفد المرافق له وبجميع ضيوف دولة الكويت.

وأعرب الوزير المطيري عن تطلعه لأن يخرج الاجتماع بقرارات مهمة تتيح المساحات والفرص أمام الشباب في أهم المجالات الشبابية والرياضية.

وأفاد بأنه سيتم على هامش الاجتماع تكريم لجان العمل المشترك والشباب الخليجي المبدع والمتميز لعام 2025 تقديرا لمواهبهم وجهودهم في الارتقاء بالعمل الشبابي الخليجي.