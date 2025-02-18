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قطر تؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية

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قطر تؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أكدت دولة قطر ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - موقف الدوحة الثابت والداعم للبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ من شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على جنوب لبنان، داعية كافة الأطراف إلى الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد لضمان أمن واستقرار المنطقة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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