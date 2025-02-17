دمشق: مؤتمر الحوار الوطني ينفذ روح القرارات الدولية بقيادة ‏السوريين أنفسهم‏

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا حسن الدغيم أن الحوار القائم اليوم، حلم ونصر سوري تحقق من خلال مشاركة الشعب السوري في اختيار سلطات بلدهم ودستورهم.
وقال الدغيم خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في مبنى وزارة الإعلام لمناقشة أعمال اللجنة: "المؤتمر ينفذ روح القرارات الدولية من خلال قيادة السوريين للحوار الوطني بأنفسهم، عبر مناقشة أوضاع بلدهم في مختلف المجالات، وعن طريق الخبراء الموجودين داخل بلدهم وخارجها."
ولفت الدغيم إلى أنه ستكون هناك معارضة مختلفة بعد إجراء الانتخابات وصدور قانون الأحزاب، وهذا أمر طبيعي في دولة المواطنة، فسوريا لن تكون دولة الحزب الواحد.
وتابع الدغيم: "الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية سيتم طرحه في الحوار من مبدأ وحدة وسيادة سوريا"، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات عن البلاد، التي سببها استخدام النظام البائد الأسلحة الكيميائية في قمع الشعب.
وحول جلسة الحوار التي عقدت في محافظة حمص أمس، أشار الدغيم إلى أن الحضور كان متنوعا، ومن مختلف الأطياف والأديان والاختصاصات، إضافة لمشاركة منظمات المجتمع المدني.