دمشق: مؤتمر الحوار الوطني ينفذ روح القرارات الدولية بقيادة ‏السوريين أنفسهم‏

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 08:25 مساءً - أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا حسن الدغيم أن ‏الحوار القائم اليوم، حلم ونصر سوري تحقق من خلال مشاركة الشعب ‏السوري في اختيار سلطات بلدهم ودستورهم.

وقال الدغيم خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في مبنى وزارة الإعلام ‏لمناقشة أعمال اللجنة: "المؤتمر ينفذ روح القرارات الدولية من ‏خلال قيادة السوريين للحوار الوطني بأنفسهم، عبر مناقشة أوضاع بلدهم في ‏مختلف المجالات، وعن طريق الخبراء الموجودين داخل بلدهم وخارجها."‏

‏‏ولفت الدغيم إلى أنه ستكون هناك معارضة مختلفة بعد إجراء الانتخابات ‏وصدور قانون الأحزاب، وهذا أمر طبيعي في دولة المواطنة، فسوريا لن ‏تكون دولة الحزب الواحد.‏

وتابع الدغيم: "الوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية سيتم طرحه في ‏الحوار من مبدأ وحدة وسيادة سوريا"، مؤكدا ضرورة رفع العقوبات عن ‏البلاد، التي سببها استخدام النظام البائد الأسلحة الكيميائية في قمع الشعب.‏

وحول جلسة الحوار التي عقدت في محافظة حمص أمس، أشار الدغيم إلى أن ‏الحضور كان متنوعا، ومن مختلف الأطياف والأديان والاختصاصات، ‏إضافة لمشاركة منظمات المجتمع المدني.‏