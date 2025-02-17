رئيس الإمارات يتفقد الجناح الروسي في معرض ”آيدكس” للدفاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 07:28 مساءً - أجرى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى الجناح الروسي في معرض "آيدكس 2025" الدولي في أبو ظبي، حيث تفقد عدة معدات عسكرية منها دبابة "تي-90" ونظام "بانتسير" الدفاعي.

وطرحت مراسلة RT في معرض "آيدكس" آنا كنيشينكو سؤالا على رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في الجناح الروسي.

ورد الرئيس الإماراتي بابتسامة وسأل مذيعة RT: "كيفك؟"، وبعد تكرارها السؤال، أجاب الرئيس: "الحمد لله".

وكشفت روسيا خلال فعاليات المعرض الدفاعي عن مجموعة من أحدث المروحيات والأسلحة متعددة الاستخدامات، ومن بين أبرز المعروضات الروسية تأتي مروحية Ka-32A11M التي صنفت من بين أفضل المروحيات المخصصة لإطفاء ومكافحة الحرائق في العالم، إذ تتميز هذه المروحية بقدراتها العالية على المناورة والاستقرار أثناء الطيران، كما يمكنها العمل في درجات حرارة عالية جدا أو منخفضة جدا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الإمارات العربية وفي مختلف البلدان.

وضمت الأجنحة الروسية في المعرض أيضا من رشاشات AK-12 وAK-15، ومنظومة "كورنيت" المضادة للدبابات مع جهاز تحكم عن بعد، ومنظومة الدفاع الجوي "كرونا-إي"، ودرونات الجديدة "كوب-2-1إي" و"كوب-2-2إي" الانتحارية، والرشاش الجديد "أر بي إل-7".

وتستضيف الإمارات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" والتي ستستمر حتى 21 فبراير الجاري في مركز أدنيك أبو ظبي.

تستقطب الدورة السابعة عشرة لمعرض "آيدكس" والدورة الثامنة لمعرض "نافدكس"، التي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، كوكبة من كبرى الشركات العالمية وصناع القرار والخبراء المتخصصين بقطاع الصناعات الدفاعية، بما فيها شركات ومؤسسات روسية، لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية، والحلول في قطاع الصناعات الدفاعية لحفظ السلم والأمن الدوليين.