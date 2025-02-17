ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 07:28 مساءً - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في أول زيارة رسمية له إلى المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودي لقطات فيديو وصورا توثق هذا اللقاء.

وشهدت الرياض مباحثات بين وزيري الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، تمحورت حول ملفات المنطقة والعالم.

وكان روبيو قد وصل إلى الرياض اليوم، يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز. كما سيصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

هذا وأعلن الكرملين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف سيتوجهان إلى الرياض بتكليف من الرئيس بوتين لإجراء مباحثات مع ممثلي واشنطن، بشأن الأزمة الأوكرانية.