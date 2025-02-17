الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي قرض مع الحكومة الأردنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 04:28 مساءً - وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الاثنين اتفاقيتي قرض مع الحكومة الأردنية بقيمة 20 مليون دينار كويتي ما يعادل نحو 64 مليون دولار للاسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام وتمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بالأردن.

ويعتبر القرضين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الإنمائي في الأردن والذي تعهد صندوق التنمية الكويتي ببرنامج إقراضي على مدى خمس سنوات اعتبارا من السنة المالية (2019/2020) بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار.

ووقع اتفاقيتي القروض نيابة عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وعن الصندوق الكويتي للتنمية المدير العام بالوكالة وليد البحر وبحضور السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري.

وقال البحر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع إن صندوق التنمية الكويتي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأردن بفضل التوجيهات السامية للقيادة السياسية بالحرص الدائم والمستمر على دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد اهتمام الحكومة الكويتية بتوفير الدعم اللازم للتنمية في الأردن وتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية والتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للشعب الأردني.

ولفت إلى أن صندوق التنمية قدم 33 قرضا لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بالأردن بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 260 مليون دينار كويتي مايعادل نحو 843 مليون دولار.

وأضاف أن الصندوق قدم ايضا سبع منح ومعونات فنية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 5ر3 مليون دينار كما قدمت الحكومة الكويتية منحة واحدة في إطار برنامج الدعم المقدم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة حوالي 353 مليون دينار.

من جانبها أعربت وزيرة التخطيط الاردنية والتعاون الدولي زينة طوقان في تصريح مماثل ل(كونا) عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية إلى دولة الكويت على الدعم المتواصل والمنبثق من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأكدت أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد أحد شركاء الأردن التنمويين سواء من خلال إدارة المنح المقدمة من قبل الحكومة الكويتية أو من خلال القروض الميسرة المقدمة من الصندوق.