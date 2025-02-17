وزير السياحة السعودي: تاريخ الكويت عريق ويستحق الاطلاع عليه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 03:31 مساءً - أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم الاثنين، إن الكويت جزء مهم لا يتجزأ من نجاح الاستراتيجية الخليجية للسياحة، مبينا أن تاريخها عريق من خلال الحضارات التي مرت في هذه المنطقة وهو ما تستحق أن تطلع عليه شعوب العالم للتعرف عليه خاصة ان الكويت تحتفل باختيارها عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الخطيب عقب الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

وقال إنه تم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة كل ما يخص ملف السياحة في المنطقة التي تتمتع بالازدهار والأمن والاستقرار بالإضافة إلى بنيتها التحتية الرائعة سواء من المطارات أو القطارات أو الاتصالات أو الفنادق أو الفعاليات.

وأوضح أن الاجتماع تناول عدة ملفات منها تبادل الاحصاءات والمعلومات والبيانات والتدريب والتطوير والسياحة البينية، مؤكدا أن كل البرامج والمبادرات اللي تم العمل عليها تكللت بالنجاح.

وذكر أن المنطقة جذبت خلال الفترة الماضية فعاليات عالمية كبيرة مثل كأس العالم 2022 في الدوحة و(اكسبو دبي 2020) بالإضافة إلى (اكسبو 2030) وكأس العالم 2034 اللذان سيقامان في الرياض مما جعل المنطقة مقصدا للسياح على الصعيدين الثقافي والتاريخي العريق علاوة على إقامة الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها.

وأشار الوزير الخطيب إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا مطردا إذ حققت أكبر نمو حسب بيانات منظمة السياحة العالمية مقارنة بعام 2019 موضحا أنها استقبلت 95 مليون سائح خلال العام الماضي وكانت الحصة الأكبر لدول الخليج.

وذكر أن السعودية أطلقت عدة برامج مشتركة مع البحرين وعمان وقطر مما لها أثر كبير على زيادة عدد السياح والزائرين إلى المنطقة وخلق الوظائف وكذلك الدخل والانفاق في دول مجلس التعاون مؤكدا «أمامنا طموحات كبيرة ونعمل سويا على تطوير واطلاق برامج مشتركة تعزز السياحة القادمة من الخارج أو السياحة البينية بين دول الخليج».