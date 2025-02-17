بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 7.78 نقطة أي بنسبة 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 8020.16 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 665.3 مليون سهم عبر 22665 صفقة نقدية بقيمة 200.7 مليون دينار كويتي (نحو 618.15 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 36.45 نقطة بنسبة 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 7416.50 نقطة من خلال تداول 496.2 مليون سهم عبر 14653 صفقة نقدية بقيمة 143.7 مليون دينار (نحو 442.5 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.92 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8566.95 نقطة من خلال تداول 169.11 مليون سهم عبر 8012 صفقة بقيمة 57 مليون دينار (نحو 175.5 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 49.51 نقطة بنسبة بلغت 0.66 في المئة ليبلغ مستوى 7497.93 نقطة من خلال تداول 411.15 مليون سهم عبر 11043 صفقة نقدية بقيمة 134.7 مليون دينار (نحو 414.8 مليون دولار).