امير الكويت ورئيس أوزبكستان يعقدان مباحثات رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - - العبدالله: المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات وتوسيع أطر التعاون بين البلدين وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان ظهر اليوم، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن جانب جمهورية أوزبكستان الرئيس شوكت ميرضيائيف وكبار المسؤولين في حكومة أوزبكستان.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية اوزبكستان بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كافة المجالات.