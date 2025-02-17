رويترز: الغارة الإسرائيلية على صيدا استهدفت مسؤولا في حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - استُشهد شخص في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، على سيارة في طريق الأولي بمدينة صيدا، جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق البقاع وإقليم التفاح والعرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

ومن جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية لبنانية، قولهم إن "الغارة الإسرائيلية على سيارة صيدا استهدفت مسؤولًا في حركة حماس الفلسطينية".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن السيارة المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كانت تقطع سيرها على الطريق البحري مدخل صيدا الشمالي باتجاه بيروت قبل مطعم العربي، وحولتها الغارة الإسرائيلية إلى بقايا هيكل.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني، الذي عمل على إخماد الحريق، كما سحبت عناصر الدفاع المدني شهيدًا من السيارة وعملت سيارات الإسعاف على نقله إلى مستشفى صيدا الحكومي، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة هوية الشخص المستهدف.