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رئيس اوزبكستان يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

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رئيس اوزبكستان يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - وصل إلى الكويت اليوم، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد.

وكان على رأس مستقبلي الرئيس الأوزبكي على أرض المطار أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

كما كان في استقباله رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن.

ويرافق رئيس اوزبكستان وفد رسمي يضم كلا من مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان عزيز ماغروباف، ووزير الخارجية بختيار سعيدوف، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدرتوف، ووزير الزراعة ابراهيم عبدالرحمنوف وعددا من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية أوزبكستان.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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