امير الكويت والرئيس الأوزبكي يشهدان توقيع أربع اتفاقيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - بحضور أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف و ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقيات بين الكويت وأوزبكستان كما يلي:

1. اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي وسيوقعهما عن حكومة الكويت الشيخ فهد اليوسف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وعن حكومة أوزبكستان بختيار سعيدوف وزير الخارجية.

2. بروتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الكويت وحكومة أوزبكستان وسيوقعهما عن حكومة الكويت عبدالله اليحيا وزير الخارجية وعن حكومة أوزبكستان بختيار سعيدوف وزير الخارجية.

3. اتفاقية تعاون بين حكومة الكويت وحكومة أوزبكستان في مجال تطوير المدن الذكية وسيوقعهما عن حكومة الكويت عبداللطيف المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان وعن حكومة جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف وزير الخارجية.

4. اتفاقية في مجال التعاون الصناعي بين حكومة الكويت وحكومة أوزبكستان وسيوقعها عن حكومة الكويت خليفة العجيل وزير التجارة والصناعة وعن حكومة أوزبكستان لذيذ قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة.