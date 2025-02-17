منطقة مبارك الكبير الصحية تحتفل بالذكرى ال64 لعيد الاستقلال وال34 ليوم التحرير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - احتفلت منطقة مبارك الكبير الصحية اليوم الاثنين بالذكرى ال64 لعيد الاستقلال وال34 ليوم التحرير تحت شعار (عز وفخر) برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ومحافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر السالم الصباح والشيخة أوراد جابر الأحمد الصباح.

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين على هامش الاحتفالية التي اقيمت بمستشفى جابر الأحمد إن "الاحتفال بالمناسبات الوطنية يأتي تعبيرا عن محبة وطننا الغالي واستذكارا لجهود الآباء والأجداد في مسيرة هذا الوطن الغالي والارتقاء به".

وأضاف أن "هذه الاحتفالية الوطنية تعزز قيم الولاء والانتماء والإخلاص لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وشعب الكويت الوفي وتكريما للكوادر الطبية" مبينا أن هذه المشاركات الواسعة من مختلف الأقسام تحمل دلالة أعمق من كونها مجرد احتفال بل تجسد العهد المتجدد.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال الذي يقام بمستشفى جابر الأحمد ويعد أيقونة بين مستشفيات وزارة الصحة من حيث الإنشاء والتصميم وتفرده باحتوائه على أجهزة طبية لا مثيل لها في المستشفيات الأخرى وكوادر وطنية من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين.

وأكد اعتزازه وفخره بهذه الكوكبة المتميزة من الكوادر الوطنية التي تخدم الكويت على مدار الساعة وتحقق العديد من الانجازات والعمليات المعقدة والصعبة فضلا عن مركز الطوارئ والحوادث الذي يعمل بطاقة استيعابية لنحو 1200 سرير.

من جهته قال مدير منطقة مبارك الكبير الصحية الدكتور وليد البصيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة حرصت هذا العام على أن يكون هناك احتفال كبير لكل منطقة صحية تعبيرا عن الوفاء لهذا الوطن مع الحرص أن تكون الاحتفالات على مستوى الحدث.