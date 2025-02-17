وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض ضمن جولته في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 01:39 مساءً - وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، العاصمة السعودية الرياض، ضمن جولته بالشرق الأوسط، قبل محادثات متوقعة مع مسؤولين روس تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على أوكرانيا، حسب فرانس برس.

وتأتي المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إذ وجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارًا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.

وقال عضو في الكونجرس الأمريكي ومصدر، لوكالة "رويترز"، إن "روبيو" سيلتقي مسؤولين روسيين في السعودية، وسيشارك معه في اللقاءات مستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز، ومبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشارت صحيفة كوميرسانت الروسية، نقلًا عن مصادر، إلى أن المحادثات ستجري غدًا الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال "روبيو"، أمس الأحد، إن الأسابيع والأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان بوتين جادًا بشأن صنع السلام.