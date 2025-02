الأمانة العامة تعقد الدورة الـ 44 للجنة المرأة العربية والاجتماع العربي التحضيري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:34 مساءً - عقدت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة) صباح اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدورة "69" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على هامش اجتماع لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري (د.44) برئاسة دولة فلسطين عبر المنصة الرقمية، بمشاركة معالي الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع التحضيري سيتم مناقشة مسودة البيان العربي الذي سيقوم بإلقائه ممثل فلسطين باسم المجموعة العربية في نيويورك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 69 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW تحت عنوان " نحو إعلان ومنهاج عمل بيجين +35" في إطار الموضوع ذو الأولوية الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام حول " استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30 "، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس 2025 بنيويورك.

وقد صرحت سعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن الأمانة العامة تثمن جهود الدول العربية المشاركة في إعداد المراجعة الإقليمية السادسة لإعلان ومنهاج عمل بيجين من خلال تقديم 19 تقريراً وطنياً، والذي أثرى من مضمون " التقرير العربي الشامل حول التقدّم المُحرَز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً" والذي سيتم تضمينه في التقرير الشامل للأمين العام للأمم المتحدة حول مراجعة بيجين +30.

ونوهت سعادتها أنه في إطار عمل الأمانة العامة لدعم التواجد والتأييد الدولي لصوت المرأة العربية، سينظم (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة) فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية على هامش الدورة (69) للجنة وضع المرأة تحت عنوان " نساء غزة تنهضن من أجل الكرامة والحرية Women In Gaza Rising for Freedom and Dignity " بتاريخ 11 مارس 2024 بمقر الأمم المتحدة، بحضور معالي الوزيرات والوزراء، ورؤساء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، وممثلي رفيعي المستوى عن المنظمات والهيئات الأممية المعنية، وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك.

هذا ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية (د.44) عدداً من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، منها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2023-2028، ومتابعة تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن على المستوى الإقليمي، وقضايا التغير المناخي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.