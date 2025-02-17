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البرهان: هدفنا جيش قومي مهني مسؤوليته الدفاع عن الشعب السوداني

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البرهان: هدفنا جيش قومي مهني مسؤوليته الدفاع عن الشعب السوداني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:34 مساءً - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أنهم مصممون مع الشعب السوداني على دحر ميليشيا الدعم السريع ومواجهته، والمعركة تسير بخطى حثيثة للقضاء على الميليشيا في الخرطوم وأي مكان آخر بالسودان.

وقال "البرهان"، خلال بيان، إن كل الشعب السوداني يصطف ويقاتل خلف القوات المسلحة السودانية، مضيفًا: "معركتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بعد التأكد من وجود جيش قومي موحد".

وأشار إلى أن الهدف هو جيش قومي مهني مسؤوليته الدفاع عن الشعب السوداني.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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