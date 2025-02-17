سفير دولة الكويت في نيودلهي يبحث مع مديرة «مجلس العلاقات الثقافية» في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:34 مساءً - - أكد أهمية التبادل العلمي بين علماء ومثقفي البلدين وخلق فرص الدراسة للطلاب القادمين منهما

بحث سفير دولة الكويت في نيودلهي مشعل الشمالي مع المديرة العامة للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية نانديني سيغلا اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون في المجالين الثقافي والتعليمي.

وقال السفير الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن المباحثات تناولت توسيع مجالات التعاون خاصة المرتبطة منها بالعلاقات الثقافية والتعليمية بين الهند والكويت.

وأشار إلى أن الهند والكويت تستمدان علاقاتهما المتجذرة في التاريخ من الروابط المتميزة التي جمعتهما في مختلف المجالات لاسيما الثقافية والاجتماعية.

وذكر السفير الشمالي أن المباحثات تطرقت إلى أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين العاملين في المجال الثقافي من أجل تعزيز التواصل وفتح نوافذ ثقافية وعلمية جديدة فيما أكد أهمية التبادل العلمي بين علماء ومثقفي البلدين وخلق فرص الدراسة للطلاب القادمين منهما.

كما لفت الى أن وزارة الإعلام الكويتية أطلقت برنامجا إذاعيا باللغة الهندية في أبريل 2024 تلبية لاحتياجات الجالية الهندية البالغ عددهم نحو مليون نسمة وانطلاقا من الوعي الكويتي بأهمية نشر الثقافة الهندية وفنونها.

من جانبها اعربت المسؤولة الهندية عن متانة العلاقات الثقافية بين البلدين لاسيما وأنها مبنية على تاريخ طويل من التبادلات الثقافية والاجتماعية والتعليمية،مؤكدة أهمية تعزيزها والارتقاء بها.