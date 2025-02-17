اقلاع الطائرة الإغاثية الـ29 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 11:32 صباحاً - أقلعت اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الـ29 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ10 أطنان من المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتنسيق مع وزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع إن تجهيز وإرسال الطائرات الإغاثية يأتي ضمن حملة البلاد الإنسانية وتنفيذا للتوجيهات السامية بدعم ومساعدة الأشقاء السوريين وتجسيدا للتضامن الكويتي معهم وللتخفيف من معاناتهم.

وأكد المغامس أن دولة الكويت كانت على قدر الحدث وعظم المسؤولية إذ لم تتوان في تلبية الواجب الإنساني تجاه الأشقاء في سوريا عبر تسيير الجسر الكويتي بصورة عاجلة بهدف توفير جميع المواد والمستلزمات الأساسية التي تضمن استقرارهم ومعيشتهم.

وأشار إلى التعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لمعرفة أهم أبرز الاحتياجات وهي المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن التعاون السابق أثمر عن إيصال المساعدات الكويتية لوزارة الصحة هناك وللمخابز الآلية وكذلك توزيعها على الأهالي.

وأعرب عن شكره للجهات الرسمية الداعمة للعمل الخيري والتي أسهمت بسرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها وعلى رأسها وزارات (الشؤون) والخارجية ووزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية مثمنا دورهم الإنساني الرائد في إغاثة ونجدة منكوبي الأزمات والكوارث المختلفة حول العالم.