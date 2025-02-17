وزير الإعلام الكويتى: تعزيز الشراكة الخليجية في مجال الابتكار السياحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 10:31 صباحاً - - أشاد بالنموذج الرائد الذي تقدمه الإمارات في تطوير السياحة

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى عبدالرحمن المطيري اليوم الاثنين، أهمية تعزيز الشراكة بين دول المجلس في مجال الابتكار السياحي والتحول الرقمي في قطاع السياحة والاستفادة من التقنيات الحديثة لجذب مزيد من الزوار إلى المنطقة.

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية عقب استقباله وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري لدى وصوله إلى البلاد للمشاركة في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، أشاد بالنموذج «الرائد» الذي تقدمه الإمارات في تطوير السياحة من خلال مشاريعها الريادية في السياحة والسياحة الثقافية وتنظيم الفعاليات العالمية، مؤكدا أن تبادل التجارب والخبرات بين دول المجلس يعزز قدراتها التنافسية على خارطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير المطيري أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تسهم في تنمية القطاع السياحي بدول المجلس باعتبار السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسفر الاجتماع عن مبادرات عملية تدعم التنمية السياحية في دول مجلس التعاون.