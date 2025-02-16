دخول 245 شاحنة مساعدات لغزة إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 02:29 مساءً - أكد موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي مع غزة، أنه تم إدخال 245 شاحنة مساعدات من مصر إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم الأحد، من بينها 19 شاحنة وقود، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي وقعته إسرائيل وحماس وتبلغ مدتها 42 يومًا وقف إطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

ويتضمن الاتفاق أيضًا إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، بينها 50 شاحنة وقود، وتخصص 300 شاحنة لشمال القطاع.