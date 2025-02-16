وزير الدفاع الكويتى يترأس وفد الكويت في اجتماع وزراء الداخلية العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 08:29 صباحاً - نيابة عن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الكويتى الشيخ فهد اليوسف، يترأس وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، وفد دولة الكويت المشارك في الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية تونس.

وتنطلق أعمال الدورة، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وستشهد الدورة مشاركة وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة، مشروع الخطة المرحلية الـ11 للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع الخطة المرحلية الـ7 للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الخطة المرحلية الثانية للإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وستُناقش الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال 2024، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.

وكان العلي قد وصل إلى تونس، أمس، للمشاركة في أعمال الدورة، وكان في استقباله لدى وصوله وزير الداخلية التونسي خالد النوري، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان، وسفير الكويت لدى تونس منصور العمر، وعدد من قيادات وزارة الداخلية الكويتية وأعضاء السفارة في تونس.