رئيس الوزراء الكويتى يستعرض على هامش «مؤتمر ميونخ»أوجه التعاون مع الشركات والمؤسسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أجرى رئيس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد العبدالله، سلسلة من اللقاءات المهمة، مع قادة الدول وقياديي الشركات والمؤسسات المالية العالمية، على هامش أعمال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونخ للأمن، التي انطلقت أول من أمس، بمشاركة وفد من دولة الكويت برئاسة سموه، إلى جانب نحو 60 رئيس دولة وحكومة و100 وزير خارجية ودفاع، إضافة إلى ممثلي عشرات المنظمات غير الحكومية والشخصيات البارزة من عالم الأمن والسياسة والاقتصاد.

فقد التقى العبدالله، الجمعة الماضي، رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب، ونقل إليه، خلال اللقاء، تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وتأكيدهم على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، متمنين لفنلندا دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين الكويت وفنلندا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى العبد الله، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد العليمي، ونقل إليه، خلال اللقاء، تحيات سمو الأمير وسمو ولي العهد، وتأكيدهم على متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين، متمنين لليمن دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى العبدالله، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل ، رئيس الشؤون العالمية في مؤسسة «غولدمان ساكس»، والرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» للدفاع والفضاء مايكل شولهورن، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» العالمية الدكتور بريندان نيلسون.

وجرى خلال المقابلات استعراض أوجه التعاون بين الكويت وهذه الشركات والمؤسسات العالمية، وسبل تعزيزها في المجالات الصناعية والتكنولوجية والمالية والاستثمارية والمصرفية، بما يتسق مع رؤية البلاد التنموية (كويت 2035)، وتحقيقاً للإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

حضر اللقاءات وزير الخارجية عبدالله اليحيا، والوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، وسفيرة الكويت لدى ألمانيا الاتحادية ريم الخالد.