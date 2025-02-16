وزير الإعلام الكويتى يستقبل وزير السياحة السعودي لدى وصوله إلى الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 08:29 صباحاً - استقبل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى عبد الرحمن المطيري امس السبت وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لدى وصوله إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

وأكد الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل تطورات متسارعة يشهدها قطاع السياحة على المستويين الإقليمي والدولي مشيرا إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة عدد من الموضوعات المحورية وفي مقدمتها تعزيز التعاون السياحي بين دول المجلس وتطوير آليات التكامل السياحي وتحفيز الاستثمارات السياحية المشتركة.

وأشاد الوزير المطيري بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع السياحة من خلال المشاريع الكبرى التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تشكل نموذجا ملهما لدول المنطقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز السياحة المستدامة.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والاستفادة من التجارب الناجحة ولاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية السياحية والتسويق السياحي المشترك.

ولفت إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الشراكة الخليجية في هذا القطاع الحيوي ووضع استراتيجيات موحدة تسهم في جعل منطقة الخليج وجهة سياحية متكاملة خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة الثقافية والتراثية والترفيهية.

وأعرب الوزير المطيري عن التطلع إلى أن يسفر الاجتماع عن قرارات وتوصيات تدعم مسيرة التنمية السياحية في دول المجلس.