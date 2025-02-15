سوريا.. القبض على القيادى فى تنظيم داعش أبو الحارث العراقى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 10:29 مساءً - نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) السبت، عن مصدر فى جهاز الاستخبارات السورى أنه تم القبض على قيادى كبير فى تنظيم داعش.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على القيادى فى تنظيم داعش أبو الحارث العراقى الذى كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى "ولاية العراق"، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز.

ويعتبر "أبو الحارث" مسئولا عن التجهيز والتخطيط لعدد من العمليات والاغتيالات، كان أبرزها اغتيال القيادى ميسر الجبورى.

كما ذكر أن الخلية التي تم إحباط مخططها السابق في استهداف مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق كان تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي.