الرئيس الفلسطينى: واهم من يعتقد بفرض صفقة قرن جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 05:33 مساءً - رفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس أى دعوات لتهجير الشعب الفلسطينى من وطنه، واعتبر أن من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة "واهم".

وألقى عباس كلمة -اليوم السبت- أمام القمة الـ38 للاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا، وقال إن "دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير فى غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة".

وأكد أن "المكان الوحيد الذى يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون فى غزة هو مدنهم وقراهم التى هُجّروا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الأممى 194".

وشدد على أن "الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشى قوى التطرف التى تعمل على دفن حل الدولتين".

وأضاف عباس أن "التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة يقضى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتنفيذ قرارى مجلس الأمن الدولى 242 و338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة فى أمن وسلام وحسن جوار".

وقال الرئيس الفلسطينى إن "تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة فى التحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولى للسلام المقرر عقده فى الأمم المتحدة فى منتصف يونيو القادم، وذلك لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولى بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبنى على الشرعية الدولية".

وفى الرابع من فبرايرالجارى، كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض عن خطته للاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.