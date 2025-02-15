الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية:من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 02:34 مساءً - رئيس دولة فلسطين محمود عباس

- واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضه.

- دعوات التهجير هدفها إلهاء العالم عن الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الاستعمار ومحاولات ضم الضفة.

- المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه لاجئو غزة هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

- على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الممارسات الاستعمارية الاسرائيلية قبل تفشي التطرف.

- تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين".

جدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رفضه المطلق لأية دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من الذهاب لصنع السلام.

وقال الرئيس الفلسطيني - في كلمته أمام القمة الإفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية /أديس أبابا/، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن "من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا؛ فهو واهم"، مشيرا إلى أن دعوات انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة.

وأكد أن المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذاً للقرار الأممي 194، مشددا على أن الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار".

وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم، لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.

ودعا الرئيس الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الإفريقي للمشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف شهر مارس المقبل، معربا عن تقديره لمواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، شاكرًا الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله.